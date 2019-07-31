脫單首選！七夕來林家花園拜月老、求姻緣

2019-07-31 12:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府文化局舉辦「2019霞海月老來新北 浪漫七夕在林園」活動，今年邀請台北霞海城隍廟城隍爺、城隍夫人、月老、慈惠宮媽祖、接雲寺觀世音菩薩共5尊神明舉行聯合祈福遶境儀式，可以求平安、求姻緣、求福氣，祝福有情人終成眷屬，單身者早日「脫單」。

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迎神遶境活動將於8月3日上午從板橋區府中路出發，行經慈惠宮及接雲寺，沿途有祥龍吉獅迎眾神，最後駐駕林本源園邸，當天徵集多對夫妻檔參加「老妝婚紗」另類體驗，讓老夫老妻重溫戀愛時的悸動與感動，還有超萌的小愛神現身會場，共同揭開七夕序幕。

林本源園邸表示，8月3日起至11日舉辦「浪漫七夕在林園」系列活動，現場設置古裝Cosplay攤位，讓民眾體驗著古服、遊花園的樂趣。對星座占卜、祈福儀式有興趣的民眾，也可預約報名或現場報名；另有浪漫傳情DIY、七夕愛戀市集，邀請手作、飾品、創意飲品等愛情主題攤位進駐，周末午後還有精彩的跨界音樂、說唱戲劇演出。

林本源園邸指出，8月7日七夕當天至林園拜月老、擲聖筊，有機會獲得月老福袋1個，數量有限，送完為止。活動期間設計了粉絲團文化體驗打卡活動，只要探訪林本源園邸周邊景點或店家，就有機會抽限量小禮！詳細資訊可查詢官網：http://www.linfamily.ntpc.gov.tw或搜尋臉書粉絲專頁「國定古蹟林本源園邸-板橋林家花園」。

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