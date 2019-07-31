07/31 各報重點新聞一覽

2019-07-31 06:45

自由時報

總統府公布私菸調查 最大戶買逾千條

總統府昨公布私菸案行政調查進度，在近萬條免稅菸裡，國安局有廿五人訂購二六二五條、侍衛室有五十二人訂購四九九九條，憲兵指揮部有二人託購四五○條。據指出，在購買數量上，超過一千條有一人，八百到九百條有一人；列名首位及第二的購買大戶均來自於侍衛室。

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將來銀行、LINE Bank、樂天 純網銀放榜 統統有獎

歷經五個月審查，金管會主委顧立雄昨親自宣布純網銀名單，LINE Bank、將來銀行、樂天國際商銀三團隊均獲得設立許可；以韓國經驗來看，從核准設立到開業，快則八個月、慢則二十個月，因此最快明年上半年就會看到第一家純網銀成立。

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法官判決書「置入」私怨 法評會建請免職

台東地院民事庭法官郭玉林，看不慣刑事庭法官吳俐臻的父親在法官宿舍旁種菜與使用公家水源，竟六度在不相干的判決書中「置入」文章批評吳俐臻與吳父，將判決書公器當成臉書抒發情緒，讓收到判決書的當事人一頭霧水，台東地院認為此舉非同小可，日前送法官評鑑委員會，法評會昨決議將郭玉林移送監察院審查，並建請免除法官職務重懲。

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聯合報

總統府公布私菸調查 有1人買千條以上

國安特勤涉嫌違法走私免稅菸案持續延燒，總統府昨天公布行政調查結果，包含侍衛室、國安局、憲兵指揮部都有人涉入其中。各單位當事人自清自檢，共七十九人購買菸品八○七四條，其中侍衛室訂購四九九九條最多，其次為國安局訂購二六二五條。

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純網銀放榜 國家隊、LINE、樂天過關

國內「純網路銀行」名單出爐，金管會主委顧立雄昨天宣布連線銀行（LINE Bank）、將來銀行（泛稱國家隊）、樂天銀行「人人有獎」，三家競標者都獲得執照。純網銀是我國金融發展重要里程碑，透過純網銀可將現有實體分行業務搬上網路，省去設置分行、行員成本，預料國內金融市場將掀價格戰。

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中國時報

水果刀大戰蘇違法說酸度爆表！拿刀切水果 韓嗆蘇來捉我

全面開戰！蘇揆猛酸高雄市長韓國瑜的「水果刀」說法，諷「違法就送辦」；韓30日回敬，拿水果刀大切特切，怒嗆「請蘇院長來逮捕我！」蔡英文總統近日因私菸案一個頭兩個大，總統府已開了三場記者會還無法滅火，行政院正副院長蘇貞昌、陳其邁，反而扮演選戰急先鋒，從國政到市政聯手「開酸」打韓，淪為政權保衛戰打手。

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國安局侍衛室都涉入 有人訂千條！至少82人涉私菸案 另8組以綽號購買

國安私菸案延燒，總統府發言人黃重諺昨公布清查結果，確認至少有82人涉案，其中1人購買逾千條、另1人購買800多條，逾百條的有19人之多，但檢方連2日已訊問67名購菸者，據悉，其中44人供稱訂菸主要是自用，多訂的菸品則轉送或替同事、親友代購，否認轉售牟利。由於檢方要求買受人說明下游訂菸者，預計訊問人數將超過上百人。

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