新吉祥物「來福」亮相 韓國瑜：冷靜！市長正在致詞

2019-07-30 16:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市新聞局全新吉祥物柴犬「來福」今天正式亮相，一出場就在發表會上活蹦亂跳，還頻頻向市長韓國瑜示好，黏人功夫讓韓國瑜差點招架不住，連說三次「冷靜，市長正在致詞」，引爆全場陣陣笑聲。

韓國瑜今天專程參與來福發表會暨生日派對，他致詞時指出，海洋、觀光、農業局各有吉祥物，今天誕生新的生力軍「來福」，希望能與所有吉祥物一起分享喜悅，為高雄帶來旺旺的財富。

新聞局說明，來福是一隻活潑開朗的柴犬，結合高雄古地名「打狗」（TAKAO）與高雄發「財」的象徵，其名「來福」平易近人，英文名字LOVE，則充滿了愛與歡樂；來福有滿滿好奇心、像寵物般喜歡黏人，要給大家帶來好運氣、好福氣，相信高雄未來一定旺，有柴斯有財、高雄發大財！

來福今天首次亮相，韓國瑜特別將印有「Love Kaohsiung樂高雄」LOGO的領巾送給「來福」，樂高雄LOGO由曾獲國內外多項設計獎項殊榮、正修科大助理教授賴岳興設計，以中文字「高」字結合「LOVE」、呈現出愛在高雄的意象，可搭配不同顏色呈現，來福身上則是粉茄紫色領巾，顯得可愛大方。

來福發表會暨生日派對上，農業局吉祥物高通通、觀光局吉祥物高雄熊及海洋局吉祥物高雄五寶（鮪魚、魷魚、秋刀魚、虱目魚、石斑魚）、高捷少女小穹，都到場歡慶，現場也安排吉祥物周邊文宣品展示，吸引許多大朋友小朋友駐足圍觀。

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