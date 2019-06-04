金牌熊讚出場次數至今仍掛零 柯文哲脫口：老兵不死

2019-06-04 22:19

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市吉祥物熊讚經過改版、微調，從台北世大運廣為人知的金牌熊讚，被海洋鼻的海洋熊讚取代，不少熊粉仍喜歡金牌熊讚，台北市議會教育委員會去年在審預算時，做出附帶決議，要求市府應大幅提高金牌熊讚的出場次數，台北市議員汪志冰發現，今年至今金牌熊讚出場次數為零，追問進度，但觀傳局長劉奕霆並無回答規劃幾次出場次數，並不斷跳針說有規劃，最後在議員的要求下，市府才答應一周內交出規劃。

汪志冰痛批，去年議會做出附帶決議，要求市府提高金牌熊讚出場次數，但到現在都不知道市府打算讓金牌熊讚何去何從，今年至今海洋熊讚出場40次，金牌熊讚出席0次，根本就是藐視議會！

汪志冰要求市府說出金牌熊讚未來出場幾次及未來命運，劉奕霆則說，還在評估，也會遵造議會決議執行。在汪志冰不斷追問之下，劉奕霆才說，未來會規劃金牌熊讚有一定比例的出場次數，但並未講出幾次，稱次數無法定調，讓汪相當不滿，汪認為都已過6個月，竟都未有動作，劉卻說「還有六個月阿」，汪不滿問柯文哲是否能夠接受劉的說法。

沒想到柯文哲竟脫口而出：「老兵不死，不要緊張。」汪志冰忍不住反問，是在說她還是劉奕霆還是指熊讚？柯文哲則說，說的是熊讚「老兵不死，只會慢慢凋零。」

汪繼續追問金牌熊讚什麼時候可以出場，劉奕霆仍跳針表示，會照議會附帶決議進行、未來會有出場時機，最後才鬆口，說的確有規劃在當時的世大運舉辦期間，要讓它有密集出場機會。

柯文哲也看不下去，說要有規劃並說列管，最後汪志冰要求市府一周內交出規劃，劉奕霆才說可以。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法