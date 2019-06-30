選我選我！首屆吉祥物大賽 ㄚ桃園哥人氣急追熊讚

2019-06-30 23:21

〔記者李容萍／桃園報導〕由文化部指導、中華動漫出版同業協進會主辦的「第一屆Mascot Taiwan吉祥物大賽」，政府組共有10組參加，6月10日起進行線上投票，截至今晚7點，由桃園市府新聞處、客家事務局報名的吉祥物「ㄚ桃、園哥」、「ㄚ弟、ㄚ妹」分以3348票、1681票暫居第5名、第9名，距第1名台北市「熊讚BRAVO！」的2萬0969票差距相當大，因網路投票7月26日就將截止，兩局處正透過社群網路、舉辦見面會全力催票。

新聞處長詹賀舜表示，桃園市吉祥物「ㄚ桃、園哥」是2015年12月28日出生，園哥是哥哥、ㄚ桃是妹妹。截至目前已受邀出席逾300場次活動、超過180案的圖像授權，另於2017年10月隨市府團隊出訪日本宮崎縣，去年9月也受邀參加日本成田山開基1080週年祭典，曾連二年參加國慶花車遊行、市民聯合婚禮、桃園農業博覽會等活動；「ㄚ桃、園哥」也是今年全國運動會在桃園的官方吉祥物，將在全運會各場館、宣傳活動、開閉幕典禮等，為選手加油。

詹賀舜說，首屆「Mascot Taiwan吉祥物大賽」，有來自不同城市、政府機關及民間團體的38隊、42隻吉祥物參賽，競爭激烈。自6月10日起至8月5日止，分為實體活動與全台網路人氣票選，吉祥物大賽官網的網路人氣票選至7月26日止，每人每日可投一票，呼籲市民每天都動動手指為ㄚ桃、園哥投票集氣，而7月4日前到「ㄚ桃園哥」臉書粉絲團留下投票成功截圖畫面者，都有機會抽中限量小禮物；6日、7日下午2點在新竹小叮噹科學遊樂園另辦見面會。

客家事務局2016年10月2日推出的客家最萌代言人「ㄚ弟、ㄚ妹」是全台灣唯一的客家人型吉祥物，負責推廣桃園的客家文化，用有趣互動的方式，讓民眾認識客家生活並學習客語，其穿著由設計師採用傳統客家服飾，配戴富有客家元素的小配件，夏天搭配桐花領巾，秋冬穿搭俏皮的蓬蓬燈籠褲，可愛深具感染力的形象吸引許多死忠粉絲，常在客家文化館日頭花假日廣場活動現身，也會驚喜出現在客家活動中。

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