2到4歲幼兒津貼 新竹市1萬6000人受惠！

2019-07-29 14:57

［記者洪美秀／新竹報導］配合中央育兒津貼政策，擴大發放2到4歲育兒津貼，新竹市府教育處表示，將從8月1日起同步實施，補助對象為實際年齡滿2歲到學齡4歲的幼兒，即尚未就讀大班的幼兒，都可向幼兒戶籍所在地區公所申請，每月補助2500元，1年共補助3萬元，9月底入帳、約1萬6000名幼童家庭受惠。

市長林智堅表示，去年9月竹市就比中央補助4歲幼兒學費津貼更提早補助，包括補助4歲幼兒就讀竹市私立幼兒園每年補助學費3萬元，今年8月起更會接軌中央教育部政策，補助2到4歲育兒津貼。其中育兒津貼每名幼兒每月有2500元，第3胎每月加發1000元，即3500元。

申請津貼的條件為幼兒父母雙方或監護人最近年度的綜合所得稅稅率未達20%、沒有領取照顧該名幼兒的育嬰留職停薪津貼、幼兒未就讀公共化幼兒園（公立幼兒園、非營利幼兒園、社區（部落）互助教保服務中心及特教學校）或準公共幼兒園，或幼兒未經政府公費安置收容者，都可就近向戶籍所在地區公所提出申請。東區埔頂聯里、北區客雅聯里、北區南寮聯里以及香山區海山聯里等4大聯里，可到當地里辦公室提出申請。

而目前領取0到2歲育兒津貼的幼兒，未來幼兒滿2歲，育兒津貼將無縫連接2到4歲育兒補助，持續核發到幼兒學齡4歲入學大班前。教育處提醒，若生日是103年9月2日到106年7月31日滿2歲的幼兒，8月1日起可提出申請，申請文件可洽新竹市學前教育網，或電洽教育處和三區區公所，東區：03-5218231分機205、北區：03-5152525分機230、香山區：03-5307105分機207、教育處：03-5216121分機482。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法