基隆市府祈福淨爐 籲民眾中元紙錢集中燒

2019-07-29 13:54

〔記者俞肇福／基隆報導〕一年一度的雞籠中元祭即將於本週四（國曆8月1日）老大公廟開龕門揭開序幕，基隆市政府今日上午吉時舉行祈福淨爐儀式，基隆市長林右昌與立委蔡適應一同虔誠祝禱，將本項活動相關場地及設備潔淨去穢，祈求四方好兄弟保佑基隆風調雨順、國泰民安，並且呼籲民眾將中元普渡的紙錢，交由環保局集中焚燒。

今日的祈福淨爐儀式，由道教會資深道長李騰龍演法淨壇，將本項活動相關場地及設備（紙錢收運專車、暫存區、專用坑等）潔淨去穢，民眾可放心將中元普渡的紙錢交由基隆市環保局載運至焚化廠集中焚燒。

基隆市環保局表示，由於基隆市特殊的宗教歷史背景，轄區內全年宗教活動不斷，燃燒紙錢會產生懸浮微粒、臭味及大量落塵等污染物，經常引起民眾的抱怨與陳情。環保局提供紙錢免費載運服務，民眾可配合紙錢集中收運至焚化廠處理，焚化廠有完善的污染防治設備，可以大幅降低對環境的污染。

統計基隆市紙錢集中焚燒活動近7年的收運量大幅成長，自101年65公噸提升至107年116公噸，歷年紙錢集中收運量累積已突破1000公噸以上，顯見市民對環境保護的關心與認同；民眾也可以參加「以善代金」活動，用原本燒紙錢的花費轉作幫助社福及動保團體，讓祭祀祖先與好兄弟的誠意不減也能兼顧環保，發揮愛心又能做功德。

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