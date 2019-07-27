政大「化南新村」公聽會 文資委員、學生堅持全區保留

2019-07-27 21:52

〔記者楊心慧／台北報導〕國立政治大學原計畫將教職員宿舍所在的「化南新村」拆除，改建為法學院教學大樓，但去年台北市文資審議委員會將其登錄為「聚落建築群」，但政大不服提起行政訴願，使文資案被撤銷須重認定。台北市文化局今舉辦公聽會，主張縮減範圍、擴大學校教學大樓的政大，遭就讀政大教育學院的學生打臉，該學生直言，政大說全區保留會阻礙學生的教育，但她認為這是對教育的狹隘理解，保留並善用化南新村是政大對校史的尊重，教育最重要的是知行合一，若數典忘祖拆除化南新村，怎讓大眾相信政大教育的學生能飲水思源！

去年1月台北市文資審議委員會將化南新村登錄為「聚落建築群」，導致計畫生變，政大不服結果，向台北市法務局訴願審議委員會提起行政訴願，台北市文化局被認定有行政瑕疵，文資案被撤銷，文資會程序需重新走一遍並再次審議，當時文化局在議員要求下，將化南新村指定為「暫定古蹟」，後來政大又出手，二度提起訴願，要求撤銷暫定古蹟身分。

台北市文化局今在文山區公所舉辦公聽會，政大主張化南新村應供教育使用，若全區保留學校無法負擔文資修繕及維護管理，盼能縮小劃定範圍。政大代表也表示，校方提出可保留的範圍，將以公園綠地為中心，涵括街道紋理、建築樣式及歷史記憶，將兼顧教育、文化、社區發展，未來化南新村也會對外開放，讓社區使用。

目前仍就讀政大教育學院陳同學表示，化南新村應全區保留，以教育的角度來看，保留並善用化南新村是政大對校史的尊重，也是重視社區、居民的責任，更是高等學府知行合一的體現，否則拆了化南新村的政大想教會學生什麼呢？教育最重要的是知行合一，政大若數典忘祖拆除化南新村，怎讓大眾相信政大教育的學生能夠飲水思源？何況政大學生未來會在社會重要職位上任職，他們將深遠影響台灣，因此她希望政大能夠重新審視，對待化南新村的立場。

文資委員張崑振、劉淑音認為，化南新村過去經文資審議通過，代表具文化保存價值，化南新村不止是建物具保存價值，還有歷史與文化的集體記憶、巷弄的規劃都存在文化的意涵。

張崑振也說，從小就在這裡長大，國小、國中、高中念附近學校，他認為政大的校園規劃非常混亂，全區保留不見得對政大是危機，土地所有權不會因此變別人，相信未來十年後再回頭看這件事，會發現這件事很有意義。

文化局副局長田瑋表示，政大認為去年文資會投票過程有瑕疵，事後文化局也向中央請教，未來每場文資會將照中央發函規定投票，這次公聽會主要是要把程序補齊，政大提出財務無法負擔修繕，但文資審議仍以文化保存價值優先，不是財務無法負擔就沒價值，但文化局已向中央提案，盼能提高學校修繕文資的補助，減輕學校負擔。

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