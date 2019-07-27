化妝品被食藥署驗出含石綿 台鉅質疑抽檢方式

2019-07-27 15:13

〔記者吳俊鋒／台南報導〕衛福部食藥署今天公佈台鉅生技的2款化妝品「修容大師」被驗出含石綿，且有在國內販售，該公司公開下午聲明反駁，對於抽檢方式提出質疑，以行文申訴。

台鉅也強調，食藥署指控的2款產品，其實都有合格檢驗證明，但為避免大眾疑慮，公司採最高標準的負責態度，早就下架，若已購買者，不需提供發票，公司會予以全數回收、退費，相關資訊會在官網公佈。

台鉅執行副總陳一銘今天下午親上火線，公開聲明澄清，針對食藥署所複查含有「類石綿」成分的彩妝產品，均為2016年由中國製造，出口都有檢驗合格證明，且已經是報廢品，非國內上架品。

陳一銘說，食藥署這次依照ISO22262方法驗出，是針對空氣檢測方式，並非官方今年3月招標的XRD所得的數據結果，令人納悶。

陳一銘也指出，這次食藥署抽驗有含類石綿成分的彩妝產品，與2017年美國FDA所檢測有含類石綿成分的彩妝產品，為不同產品，但消費者容易混淆，因此今年初起，陸續報廢。

陳一銘強調，該公司產品經得起考驗，也很有信心，2017年因各國對於「類石綿零檢出」的認知不一，已全面改採安全無虞的配方，特別提出說明，以免消費者誤解。

至於2款產品已賣出多少，陳一銘表示，登記數量為457件，在報廢倉庫內已找到385件，仍全面清點中；他重申，下架、回收並非因為有問題，而是避免消費者疑慮。

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