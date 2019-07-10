南市稽查致癌石綿化妝品工廠 台鉅：4產品委中國廠製造

2019-07-10 12:31

〔記者王俊忠／台南報導〕衛福部食藥署昨（9）日公布，國內製造的Claire‘s、JoJo Siwa、City Color旗下的眼影、粉餅、修容盤等5項化妝產品疑似含有具致癌性的石綿，經查為台南市仁德區的台鉅公司製造。南市衛生局今天前往工廠稽查，台鉅稱其中4產品委由中國工廠製造，已在2017年停產。但衛生局指出，產品還在效期流通市面，要求下游業者預防性下架。

南市政府衛生局於10日上午立即到台鉅工廠查核，根據現場稽查人員回報，該公司只販售其中4款產品，其中「JoJo Siwa Makeup Set」非其公司販售產品。其他「Claire’s Eyeshadows」、「Claire’s Compact Powder」、「Claire’s Contour Palette」、「City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze」4項產品均是由台鉅公司接單後，交由中國福清化妝品有限公司進口原料及製造，原料均依亞洲檢驗標準合格（中國檢驗標準與歐美國家檢驗標準有異），製造後由福清公司銷售給歐美經銷商。

衛生局根據業者表示，上述4項產品於2017年已停產，但還在產品有效期限內，現行市面仍有流通，已要求下游業者進行預防性下架。查核公司現場沒有產品可供查驗，目前衛生局尚在釐清中。

下架的產品批號分別為「Claire’s Eyeshadows 08/17」、「Claire’s Compact Powder 07/15」、「Claire’s Contour Palette 04/17」、「JoJo Siwa Makeup Set S180109」、「City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze, Highlight S1603002/PD-C1179」。

衛生局說明，石綿為化粧品禁止使用成分，可依《化粧品衛生安全管理法》，對業者可處新台幣2萬元以上500萬元以下的罰鍰，甚至停業。衛生局呼籲民眾，若購入相關產品應立即停用，以免造成健康危害。

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