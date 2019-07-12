台鉅12件化妝品國內有賣 抽驗是否含石綿

2019-07-12 13:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署日前接獲歐美通報，5款化妝品疑似含有會致癌的石綿成分，要求緊急下架；食品藥物管理署再到台南「台鉅」美妝觀光工廠抽驗12件類似產品檢驗，看有無石綿成分，結果預計下月出爐。

本月9日，食藥署晚間緊急發布新聞稿，指出接獲國外通報疑似含有石綿類成分的「JoJo Siwa Makeup Set」、「City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze, Highlight」等5項產品，經台南市衛生局調查。結果其中「JoJo Siwa Makeup Set」產品不是國內業者製造，其餘4項產品則是國內「台鉅」生技公司的中國子公司生產。

食藥署指出，台鉅公司表示國內販售產品為「City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze, Highlight」類似品，而這次受影響產品都為中國製造後，直接銷往歐美，未流入我國市場。

食藥署簡任技正黃維生說，台南市衛生局到台鉅美妝觀光工廠額外抽驗12件類似產品進行檢驗，以釐清產品疑慮，要看看這12件類似產品有無石綿成分，「這12件產品在國內就有販售」，檢驗結果預計下月出爐。

食藥署已將石綿列為化粧品禁止使用成分，且規範化粧品產品不得檢出石綿成分。去年針對市售爽身粉產品抽驗，結果都未檢查出含有石綿成分；而今年也要執行化粧品聯合稽查計畫，檢驗有無石綿成分。

石棉是人類確定致癌物，對健康危害潛伏期長達數十年，長期暴露恐增加肺癌等風險。

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