化妝品驗出致癌性石綿 台鉅：4款產品未在台銷售

2019-07-10 13:33

〔記者萬于甄／台南報導〕台南仁德區台鉅生技公司接單製造的眼影、粉餅、修容盤等化妝品，遭檢驗出含有具致癌性的石綿，台鉅生技公司董事長陳東亮近午出面說明，強調4款化妝品並未在台灣製造、銷售，而這些產品也早在3年前就已停產，消費者可以安心使用其他產品。

陳東亮表示，這些產品根據製造產地都是屬於合格的產品，但檢測方法日新月異，且各國檢驗方式也不同，唯一相同的就是只有合格的產品才能出口，公司對任何有危害人體的材料檢驗都採取非常嚴謹的態度，消費者可放一萬的心。

陳東亮也說，公告的產品在中國製造，而中國、台灣甚至全亞洲的檢測方法都一樣，在亞洲零檢出的定義就是在千分之4以下；歐洲因檢測設備不同，零檢出標準為百萬分之一，但這設備亞洲沒有，台鉅也找不到實驗室檢測，因此進口材料沒辦法檢測。

陳東亮強調，這些化妝品是3年前製造的產品，每年生產一次後就不會繼續生產，台灣並非銷售據點，國外的銷售據點也早都下架銷毀，目前市面上應該都買不到。下架的產品批號分別為Claire's Eyeshadows 08/17、Claire's Compact Powder 07/15、Claire's Contour Palette 04/17、City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze, Highlight S1603002/PD-C1179。

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