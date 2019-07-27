亞太國際棒球場看不到精采畫面 球迷的心聲他們聽到了…

2019-07-27 15:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕新啟用的台南亞太國際棒球場「亮晶晶」，WBSC U12世界盃少棒賽昨（26）日傍晚開幕戰，首日就湧進7000多位球迷熱烈加油，台灣小將終場以4比2勝古巴，贏得本屆賽事第1場比賽，今（27）日晚台灣隊將出戰南非隊。

全新球場加上精彩賽事引發關注，一片拉彩炮聲中，也不乏網友哀怨精彩賽事看不到線上直播，「在自己的國家不能收看，心情五味雜陳」；也有球迷說「請主辦單位造福邊緣人，那麼好的大螢幕，卻都沒有轉播現場畫面，坐在現場邊緣的都看不太清楚」。

此外，昨晚開幕賽發生小插曲，讓觀眾合力滾接的白色大球半途「溜」進球場內，球迷在網路議論紛紛。不過，精采比賽仍是讓觀眾加油喝采。

南市教育局表示，由於轉播權關係，台灣版權為緯來所購買，台灣民眾需由緯來體育台電視收看直播，今天開始，youtube「愛爾達體育家族 ELTA Sports」就會有線上直播。

至於現場螢幕主要是播映場邊花絮，並非直播賽況，坐較遠座位觀眾反應，大螢幕很清晰，希望能多一點精彩畫面；教育局表示，已向負責轉播單位反映獲得正面回應，將會盡量多些精彩畫面滿足觀眾。

教育局長鄭新輝說，台南亞太國際棒球場全新啟用，進場觀賽的民眾出來後，莫不直呼「實在很過癮」、「精彩刺激」，希望有更多民眾來球場為台灣小將及各國好手加油打氣，更能享受加油興奮的臨場感！

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https://youtu.be/uYDANYVyUbk

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