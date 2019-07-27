補助遭挪用、教師負擔重...民團調查 教育扶弱弊端多

2019-07-27 13:12

〔記者吳柏軒／台北報導〕黃昆輝教授教育基金會找來學者，花2年研究國內對弱勢學生的補助政策與扶助成效，發現各種弊端，包含隱性弱勢被忽略，補助金遭家長挪用，弱勢學校產生與教師負擔沉重等，呼籲相關施政檢討與整合。

黃昆輝表示，相信教育是弱勢學生翻轉人生的重要管道，目前政府對弱勢教育採行許多補助與方案，花2年請台灣師範大學教授王麗雲等執行專題調查，探討中小學及高等教育的扶弱情況。

王麗雲說，研究發現，扶弱重心偏失，中小學的資源比高教更不足，且弱勢定義僵化，忽略隱性、新型與假弱勢的情況，加上政策欠缺整合，弱勢家庭失能，與學校無法配合，產生無力感，且相關政策評估偏重KPI簡化，種種問題皆須克服改善。

台北市實踐國中校長廖純英也面臨校內弱勢生過多情況，認為「弱勢學校」產生排擠效應，使問題加劇，也察覺，相關弱勢經費補助，有重複、遭家長濫用問題，如早期營養午餐費被家長領走，學生依然吃不到的情況，經制度更動才有改善，可理解家長要求生計，但不應挪用教育補助。

基隆市八斗高中校長黃致誠則說，第一線教師最大問題是「負荷過重」，一人面對太多弱勢學生，便產生無力感，建議成立大學生、志工、退休人士等人力資源平台，提供弱勢生一對一的長期陪伴輔導，減輕教師負荷。廖純英亦認為，課業輔導陪伴須強制，否則孩子亦被家長要求承擔家計、照顧長輩的孝養責任，無法翻轉人生。

王麗雲建議，弱勢扶助要及早介入，中小學效果比大學好，並辨識不同類型的弱勢，建立「弱勢扶助人力銀行」整合資源、有效利用，並整合政府與民間等力量來建構「社區本位」的扶助機構，最後引進專業且長期的協助，避免福利依賴與資源濫用，讓學生真正透過教育翻轉。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法