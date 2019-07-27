化學藥劑外洩污染竹市海水川溪 水泥公司負責人被起訴

2019-07-27 11:20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕去年12月發生新竹市海水川溪遭排放不明液體染紅，造成大量魚群暴斃的嚴重水污染事件，檢警環立即組成專案小組展開查緝，經追查為上游鑫磊水泥製品公司的桶槽外洩化學藥劑所致，因該化學藥劑經檢測含有水污法公告的有害物質「酚類」，且造成河川嚴重污染及生態危害，新竹地檢署依法偵查終結，並將負責人陳男依刑法過失流放毒物罪嫌提起公訴。

去年12月16日新竹市環保局接獲民眾陳情香山區海水川溪溪水被染紅，並發出惡臭，溪中魚群大量翻肚死亡，新竹市環保局調查發現是上游的鑫磊水泥製品公司的桶槽破損，外洩的液體造成溪水污染，環保局除第一時間採樣送驗外，也依水污法等規定處罰業者250萬元罰鍰，並報請新竹地檢署檢察官展開偵辦。

竹地檢署檢察官許大偉立即組成檢警環專案小組，由環保署北區環境督察大隊、內政部警政署保七總隊刑警大隊、法務部調查局新竹調查站、新竹市警察局偵查隊與新竹市環保局等單位展開聯合查緝，經歷半年蒐證追查，發現鑫磊水泥製品公司收受不明廢液，經監測結果pH值高達11以上，屬於高鹼性，並含有高濃度有害物質「酚」，因此造成大量魚類死亡，嚴重破壞環境生態，一度造成民眾恐慌。

鑫磊水泥製品公司未領有環保主管機關之清除、處理許可，違法收受廢溶劑，又因管理不當造成桶槽破裂，導致海水川溪受到嚴污染，且耗費大量社會成本復原，新竹地檢署以最嚴格的刑法第190條之1過失流放毒物罪嫌將公司負責人陳男提起公訴，面對5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千萬元以下罰金。

這件毒液外流的污染事件是發生於去年12月16日，新竹市環保局重罰業者250萬元，並從沿線海水川溪打撈出80公斤死魚，回收40噸受污染水，清出4千立方米污泥。

新竹市環保局第一時間採樣送工研院綠環所檢驗，報告結果證明是廠商桶槽外洩液體含有水污法公告的有害物質「酚類」，採集部分地區水體採樣，發現氫離子濃度與化學需氧量都超過放流水標準。

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