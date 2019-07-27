國內有賣！台鉅化妝品「修容大師」 驗出含石綿

2019-07-27 11:16

〔記者吳亮儀／台北報導〕真的被驗出致癌物石綿！食品藥物管理署和台南市衛生局本月到台鉅公司檢驗12件化妝品，在已完成的9件檢體中，有兩件被驗出含有致癌物石綿，化妝品名稱是「修容大師」。

食藥署在日前發布台鉅公司生產的產品疑似含有石綿，不過這些疑似有石綿的產品證實銷往國外，沒有在國內流通；為安全起見，食藥署和台南市衛生局到台鉅公司觀光工廠抽驗12件商品，在檢驗結果已出爐的9件商品中，有兩件確認含有石綿。

兩件含石綿商品分別為「修容大師（City Color Contour Palette Contour, Bronze, Highlight），批號1606001/ GM-13336，有效期限2021/06/01」及「修容大師2（City Color Contour Palette 2 Contour, Bronze, Highlight），批號1606001/ GM-13336，有效期限2021/06/01」檢出含石綿。

食藥署醫妝組科長張家榮說，這兩款化妝品是台鉅公司從中國子公司福清佳寧化妝品生產並輸入的產品，已要求業者在兩週內下架、若消費者使用到這兩款化妝品，應立即停用並向業者退錢。

張家榮說，這12款化妝品都有在國內販售、但銷售點僅在台鉅觀光工廠內和網路銷售，而這兩款有被驗出石綿的化妝品目前銷出約60幾件。

石綿是一種纖維，無法被人體吸收，主要為吸入性風險，吸入後會沉積在肺部導致慢性發炎，增加致癌風險，而化粧品是用於健康肌膚上的產品，透過皮膚途徑而吸收的機率不高，使用時建議避免吸入。

為何化妝品內會有石綿？張家榮說，可能是製造業者使用滑石粉，它和石綿都是矽酸鎂的天然礦物，它們可能會共生，若礦區有遭受石綿汙染，或是採礦後沒有處理好、純化，就有可能在滑石粉中摻有石綿。

食藥署表示，業者已涉違反化粧品衛生安全管理法，可處2萬元以上、5百萬元以下罰鍰，並得按次處罰；情節重大者，並得處1個月以上1年以下停業處分或令其歇業、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或廢止該化粧品之登錄或許可證。

食藥署表示，剩下3件還沒檢驗完成的化妝品，預計下週檢驗結果才會出爐。

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