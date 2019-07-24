有礦物油的美妝品易長痘痘？食藥署、醫師說分明

2019-07-24 14:28

〔記者吳亮儀／台北報導〕網路流傳，含有礦物油的美妝產品、保養品容易阻塞毛孔、導致長痘痘，建議不要選購；食藥署和醫師指出，每個人的體質和膚質大不相同，且市面上美妝產品多，長痘痘原因可能是和產品不合，但絕不是因為「礦物油」這成分所致。

長庚醫院皮膚科醫師、台灣皮膚科醫學會發言人黃毓惠說，會不會長痘痘主要和個人膚質有關，有些人使用含有不同油脂種類的美妝產品或保養品容易讓皮膚長粉刺、痘痘，不一定就是礦物油的錯。

黃毓惠說，很多美妝品都有不同油脂，例如植物油、礦物油等，廠商會依不同美妝品做設計。

食藥署指出，礦物油具有很強的封閉性保濕能力（occlusivity），也就是它能在肌膚表面形成一個薄膜，防止水分流失，但礦物油這特性卻也讓人擔心薄膜會不會堵塞毛孔。

食藥署指出，礦物油不像植物油一樣容易氧化，使得產品保存較容易，且礦物油較無色無味，在美粧產品上的應用性高。

最常見使用礦物油的產品，包括凡士林、唇膏、嬰兒油、護膚油、髮油等，也可以從產品成分中辨識，例如標示液態石蠟（Paraffinum Liquidum）、異烷烴（Isoparaffin）、微晶蠟（Cera Microcristallina）、純地蠟（Ceresin）和地蠟（Ozokerite）都屬於礦物油家族的一員。

醫師和食藥署都指出，目前的研究「並沒有發現礦物油會刺激皮膚長痘」，若實際在使用相關美粧產品時仍有疑慮，可以先在局部皮膚試用，確定沒有任何肌膚不適的反應後再行使用。

黃毓惠建議，油性、易長痘痘或粉刺的肌膚，可以挑選礦物油比例較低、或其他成分的保濕產品來使用。

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