獨家》全台最高！玉山北峰有基地台了 通訊覆蓋率達九成

2019-07-27 00:00

〔記者劉濱銓／南投報導〕近年各地山難頻傳，甚至有登山好手「比基尼登山客」，也因失足墜谷身亡，引發各界關心登山安全，政府已於今年6月啟動「開放山林」政策，透過簡化入山流程、充分揭露訊息，以開明方式管理山域，並強化山區通訊品質，減少收訊死角，首度在海拔3850公尺的玉山北峰氣象站，設置全台最高基地台，工程即將完工，開台後可望使玉山園區8至9成的範圍，皆能有穩定收訊，提升通訊與救災時效。

玉管處表示，過去園區山域通訊，都是透過強波器發送訊號，惟訊號容易受高山阻隔而衰弱，導致收訊有死角或通話品質不良，園區僅有3、4成範圍可收到訊號，為此NCC（國家通訊傳播委員會），便與國內三大電信業者中華電信、台灣大哥大、遠傳合作，在玉山北峰的玉山氣象站附近，共構架設基地台，盼強化山區通訊品質。

北峰基地台工程即將完成，近期也在山區進行通訊測試，目前在玉山西北園區新中橫、八通關、秀姑坪所做的測試，通訊品質相當穩定，未來還會陸續測試南部園區如向陽、關山，以及東部園區新康山、瓦拉米等地，預計整個園區山域通訊覆蓋率，可達到8至9成。

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