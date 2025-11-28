川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

川普在此發文前，還張貼了一張阿富汗人民乘坐運輸機的照片，他表示：「數十萬人湧入我們的國家，完全沒有經過審查和檢查。」（取自川普真實社群）

美國總統川普今日表示，他的永久暫停所有「第三世界國家」的移民，以讓美國的體系能夠完全恢復。

《路透》報導，川普今日在「真實」社群平台發文表示，他將終止給予「非公民」的所有聯邦福利和補貼，並補充說他將「撤銷破壞國內安寧的移民的公民身分（denaturalize），並驅逐任何屬於公共負擔、安全風險，或與西方文明不相容的外國國民。」

川普在文章最後祝福所有人感恩節快樂，「除了那些仇恨、偷竊、謀殺和破壞美國所代表的一切的人——你們不會在這裡待太久。」

川普發表這些評論之前，一名國民警衛隊成員週四在白宮附近遭到伏擊中槍身亡。調查人員稱，襲擊者是一名阿富汗國民。

川普在此發文前，還張貼了一張阿富汗人民乘坐運輸機的照片，他表示：「數十萬人湧入我們的國家，完全沒有經過審查和檢查。我們會解決這個問題，但永遠不會忘記『不誠實的喬·拜登』（Crooked Joe Biden）和他的暴徒們對我們國家做了什麼！」

