為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

    2025/11/28 13:35 即時新聞／綜合報導
    川普在此發文前，還張貼了一張阿富汗人民乘坐運輸機的照片，他表示：「數十萬人湧入我們的國家，完全沒有經過審查和檢查。」（取自川普真實社群）

    川普在此發文前，還張貼了一張阿富汗人民乘坐運輸機的照片，他表示：「數十萬人湧入我們的國家，完全沒有經過審查和檢查。」（取自川普真實社群）

    美國總統川普今日表示，他的永久暫停所有「第三世界國家」的移民，以讓美國的體系能夠完全恢復。

    《路透》報導，川普今日在「真實」社群平台發文表示，他將終止給予「非公民」的所有聯邦福利和補貼，並補充說他將「撤銷破壞國內安寧的移民的公民身分（denaturalize），並驅逐任何屬於公共負擔、安全風險，或與西方文明不相容的外國國民。」

    川普在文章最後祝福所有人感恩節快樂，「除了那些仇恨、偷竊、謀殺和破壞美國所代表的一切的人——你們不會在這裡待太久。」

    川普發表這些評論之前，一名國民警衛隊成員週四在白宮附近遭到伏擊中槍身亡。調查人員稱，襲擊者是一名阿富汗國民。

    川普在此發文前，還張貼了一張阿富汗人民乘坐運輸機的照片，他表示：「數十萬人湧入我們的國家，完全沒有經過審查和檢查。我們會解決這個問題，但永遠不會忘記『不誠實的喬·拜登』（Crooked Joe Biden）和他的暴徒們對我們國家做了什麼！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播