詹凌瑀爆黃國昌妻這件事 感嘆「窮得只剩下錢嗎？」

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日身陷政治風暴，媒體人詹凌瑀今日在臉書爆料指出，黃國昌哥哥過世後，黃國昌妻子高翔竟以嫂嫂沒生孩子就是個「外人」，要把黃國昌爸媽留給嫂嫂的房子收回，甚至不惜動用律師打官司，而黃國昌常把公平正義掛在嘴邊，但當利益衝突發生在自己家裡時，他選擇的不是照顧弱勢的嫂嫂，而是維護自己家庭的利益。

詹凌瑀在臉書PO文表示，大家眼中的黃國昌，是咆哮正義的戰神；大家眼中的黃太太高翔，是家世顯赫的建商千金。但你們知道嗎？在那些高舉道德大旗的背後，她看見的卻是對自家人最殘酷的算計，幾年前，黃國昌的哥哥因病成了植物人，後來遺憾離世。當時，我曾親耳聽高翔說過一段讓我毛骨悚然的話。

詹凌瑀指出，高翔說，哥哥沒有小孩，只有嫂嫂，而哥哥的房子是公婆給的。既然哥哥走了，嫂嫂又沒生孩子，那就是個「外人」。她理直氣壯地認為，這些財產必須要回來，不能給那個外人，應該留給她們家，因為只有她跟黃國昌有生小孩、有生兒子，這些財產「理應」是他們的，高翔她是建商公主，爸爸在雙北蓋豪宅，家裡富得流油。一個這麼不缺錢、不缺房的人，竟然對夫家大哥留給遺孀的一點安身立命之財，計較到這種地步？原來，富有限制不了人的貪婪，只會放大了人的涼薄。

詹凌瑀續指，這件事她在心中放了很久，直到之前在節目稍微提到黃國昌哥哥的事後，收到了一封來自聽眾的私訊，證實這一切是更殘酷的現實，這位聽眾是黃國昌大嫂的朋友，他說，就在黃國昌面臨罷免的那段時間，哥哥突然倒下，臥床成了類似植物人的狀態。在那樣的生死關頭，黃國昌的家人關心的不是哥哥的照護，而是財產，甚至在哥哥過世後，婆家強勢要求大嫂不能分財產，甚至揚言要動用律師打官司。

詹凌瑀怒批，你們能想像嗎？一位剛剛失去丈夫的妻子，還沒走出悲傷，就要面對擁有法律背景及政商勢力的小叔一家，用專業知識來逼迫她放棄繼承權，這不是法律攻防，這是仗勢欺人，那位聽眾說，「我們原本想開記者會揭露這個人的真面目，想把這個無情無義的人弄倒。但大嫂太善良、也太心痛了。她不想再有紛爭，選擇默默離開台北這個傷心地，回到老家療傷。」

詹凌瑀分析，黃國昌常把公平正義掛在嘴邊，但當利益衝突發生在自己家裡時，他選擇的不是照顧弱勢的嫂嫂，而是維護自己家庭的利益。法律上，配偶本來就有繼承權，這是天經地義的事；但在黃國昌家，沒生小孩就成了被剝奪權利的原罪？不禁想問：你們窮得只剩下錢嗎？

詹凌瑀直言，最後，她想對遠在老家的嫂嫂說幾句話：「我知道妳選擇離開，是為了成全最後的平靜，但請妳一定要知道，妳沒有錯，錯的是那些把親情秤斤論兩的人。雖然妳被他們當成外人，但在我們眼裡，妳才是有情有義的家人。人在做，天在看，那些被掠奪的公道，上天都有一本帳。這世界或許寒冷，但請妳相信，人心自有溫度。加油。」

詹凌瑀臉書貼文。（圖擷取自臉書）

