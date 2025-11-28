李忠憲批「事實查核中心董座」政治建議暴走 機構中立性消失

藍委提案修正《國籍法》，讓中配參政不適用該法放棄外國國籍之規定，引發外界質疑，台灣事實查核中心董事長羅世宏日前卻稱贊成修法，昨日羅世宏又針對兩岸關係稱賴總統應釋出必要的真誠善意，李忠憲批評此番政治建議「暴走」。（資料照）

藍委提案修正《國籍法》，讓中配參政不適用該法放棄外國國籍之規定，引發外界質疑，台灣事實查核中心董事長羅世宏日前卻稱贊成修法，還將矛頭指向「內政部亂搞在先」，遭成大教授李忠憲質疑，說法完全符合中國統戰台灣的進程。昨日羅世宏又針對兩岸關係稱賴總統應釋出必要的真誠善意，李忠憲再批此番政治建議「暴走」，且明顯朝向單一政治立場傾斜，不僅讓公共信任受損，也讓機構中立性蕩然無存。

對於藍營提案修正「國籍法」，讓中配參政不適用該法放棄外國國籍之規定，羅世宏日前稱，依現行《兩岸人民關係條例》，中配取得國籍後須等待10年才能參選，門檻已遠高於所有台灣公民及外籍配偶，能當選者少之又少。他批評內政部試圖引用《國籍法》剝奪中配合法參政權的做法「相當不合理」，強調此舉恐違反憲法及特別法《兩岸人民關係條例》，並呼籲民眾應守護這些法規，以維繫兩岸分治與和平現狀。

羅世宏的相關說法引發外界批評，李忠憲也質疑，羅世宏言論完全符合中國統戰台灣的進程，理論上在這個位置上不應該有太多的個人意見，並感嘆「中國核心滲透到如此深的階段，台灣還有救嗎？」

昨日羅世宏又針對兩岸關係發文稱，「我們如果真想談，可以試著主動打破僵局，釋出必要的真誠善意」、「或是只要說『兩岸中國人⋯⋯』作為起手勢，強調『平等協商』，兩岸局勢都有可能立刻得到緩和的新轉機」、「也可以更簡單一點，我方可以順水推舟，大方接球，表示經過政府研議後，現在可以同意上海與福建團客來台旅遊」。

羅世宏的說法再度引發社群議論，李忠憲也對此再度發文批評，「中立破產？事實查核中心董事長的政治建議暴走——這個中心到底拿了誰的錢？」，他強調此人的言論不適任事實查核中心董事長，並批羅世宏不是在做事實查核，而是在輸出政治立場與政策建議。

李忠憲質疑，羅的言論明顯朝向單一政治立場傾斜，也含有若干錯置責任、混淆因果的說法。李忠憲重申，「事實查核中心應該守住的是：不介入政策方向判斷、不對政府提出『應該這樣才能改善兩岸關係』的政治建議、不評論執政者的政治策略、不偏頗任何一方的政治利益」。因為這些原則一旦破戒，「中立性」形同不存在。

李忠憲也批評，羅世宏將「談」與「能不能談」被混為一談，對於羅世宏稱賴總統應釋出必要真誠善意，李忠憲強調，阻礙對話的不是台灣的「不夠主動」，而是中國堅持「一個中國」是前提。這是結構性因素，不是「台灣態度不夠好」造成的。他質疑羅的言論將造成僵局的結構性條件（一個中國前提），弱化成政治技巧問題（台灣是否釋善意），並直言「這會誤導大眾對事實的理解。對於一個事實查核中心的董事長而言，這是非常嚴重的偏離」。

李忠憲也質疑，羅世宏要求賴清德「重複蔡英文」是一種錯誤等同，並批羅將不同時期、不同國際結構、不同中國國家意志，簡化成「講同樣的話就會有效」，這是：「政策效果錯誤歸因 + 時空錯置」。且這已近似「政治評論員」的論述，不是中立組織董事長應該發表的內容。

李忠憲也強調，一位需保持中立的公民資訊機構負責人，不應公然推廣特定政治認同框架。特別是「推動特定政治身份認同、推出帶路意見、呈現偏向對岸認同框架的話語」，會讓所有查核報告的「中立性」受到質疑。對於羅建議「台灣接受中國已經開放的團客」，李忠憲也質疑「直接變成政策宣傳」。

李忠憲也指出，若羅世宏是一般社論作者無妨，但羅的身分是：「中立且科學化的公共資訊機構董事長」，因此羅的言論會造成：「事實查核可信度降低、公共信任受損、機構中立性蕩然無存」。

李忠憲在文末強調，這就是為什麼這樣的發言是重大問題。他也直言「我曾經幫事實查核中心回答了好幾個資訊安全的問題，請通通幫我下架，這個機構已經完全變成了畸形的組織！」

