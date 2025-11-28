為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    京華城土地標售弊案 檢調首次約談沈慶京

    2025/11/28 11:17 記者王定傳／台北報導
    威京集團主席沈慶京。（資料照）

    威京集團主席沈慶京。（資料照）

    檢調偵辦京華城土地標售案，發現威京集團旗下中石化雖有估價，卻採用偏高的版本，讓子公司鼎越開發以超過底價30億元的372億元，向同集團京華城公司購入土地，京華城公司之後以減資方式將錢分給股東，其中有近30億元流進香港一家公司，疑解決威京集團主席沈慶京的私人債務，因而懷疑沈在背後操盤；台北地檢署今年已發動2波行動，今日首度以被告身分傳喚沈慶京到案，沈慶京已前往調查局北機站報到。

    2001年開幕的京華城購物中心，因營運狀況不佳，2018年開價380億元對外招標，經3次流標，2019年降價為342億元，最後由鼎越公司以372億元得標。

    據了解，鼎越資本額只有1億元，經中石化不斷增資而得以參與京華城土地標售案，且中石化雖有多份估價報告，但該公司董事會及審計委員會卻以偏高的版本，讓鼎越以372億元購入土地，涉有不符營業常規交易情形；2021年買賣雙方完成土地過戶，京華城公司從約150億元減資到剩下1億元，有近30億元流進香港一家公司，該公司背後大股東是一名大亨，疑是為了解決沈慶京的私人欠債。

    檢方今年5月指揮北機站發動搜索，約談中石化前後任董事長林克銘及陳瑞隆、鼎越前負責人朱亞虎等人，訊後諭知林克銘500萬元交保、陳瑞隆200萬元交保、前鼎越公司負責人朱亞虎100萬元交保並限制出境出海、中石化時任獨董及知名經濟學者朱雲鵬120萬元交保，代理總經理兼發言人陳穎俊100萬元交保並限制出境出海；法務經理陳俊源、土地開發部副理梁恭儀及土地開發部高階管理師朱俊嘉40萬元至80萬元不等金額交保。

    檢調11月間再度約談陳瑞隆，還有京華城董事長陳玉坤、鼎越執行副總張嘉文、財務副總蔡志章、威京集團財務經理張志澄；檢方訊後依違反證券交易法諭知陳瑞隆加保150萬元（之前200萬交保），張嘉文30萬元交保、蔡志章50萬元交保，張志澄原本50萬元交保，後改為30萬交保，陳玉坤則以證人身分訊問後請回。

