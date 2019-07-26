中市閒置空地綠美化 議員批：10公所未提案

2019-07-26 20:05

〔記者黃鐘山／台中報導〕前市長林佳龍積極利用空污基金補助空地綠美化，環保局則已表態明年起不再補助，市議員施志昌今（26）日批評，預算尚餘500多萬元可供綠美化，卻有10個區公所不願申請，恐是後續維護費用無著而卻步，要求市府編經費加以支持。

前市府團隊成立市容美化推動委員會、友善城鄉環境計畫推動小組，並結合各區公所及里辦公處利用空污基金推動綠美化，主動出擊尋找合適空地辦理。但市府改朝換代後，相關法規今年5月已被市長盧秀燕團隊廢止，環保局明年也不再編列經費推動。

施志昌說，截至6月，綠美化經費仍有東區、南區、西區、北屯區、潭子區、東勢區、新社區、沙鹿區、大甲區與外埔區等10個公所尚未提出核備，分配總經費約563萬元恐將放水流，市府對此亦無因應辦法，只說不勉強申請。

大甲區幸福里長翁木榮表示，里民雖樂見閒置空地綠美化，但後續的雜草清除不易找到固定的志工協助，灑水器維修費用也無著，若僅憑志工和他的服務熱忱維護，綠地勢必無法長久維持，屆時綠美化成果恐付諸流水。

施志昌批評，公所申請綠美化的態度轉為消極，就是後續維護得要各里自行想辦法而卻步，其實綠美化空地大都是公有地，環境改善成果也屬公共財，建議增加編列公園綠地管理經費，鼓勵更多單位投入綠美化。

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