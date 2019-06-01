中市「閒置空地綠美化」喊卡 議員批逢龍必反影響市容景觀

2019-06-01 15:37

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市不推動市容美化了嗎？不營造友善城鄉環境了嗎？市議員李天生今（1）日指出，前市長林佳龍積極推動「閒置空地綠美化」業務，成效卓著，相關法規卻被市長盧秀燕廢止。他痛批盧市府「逢龍必反」，將影響市容景觀。

台中市不少土地長期閒置，雜草叢生，形成髒亂點，甚至治安死角，前市長林佳龍市府團隊分別於2015年成立「台中市市容美化推動委員會」、「台中市建構寧適家園－營造友善城鄉環境計畫推動小組」，並結合各區公所及里辦公處積極推動綠美化。

民眾指出，閒置髒亂空地是破壞市容景觀的一大隱憂，缺乏管理便容易造成治安死角；透過簡易綠美化，將閒置荒地打造成民眾都能休閒活動的綠色開放空間，城市綠地綻放，可說是一舉二得，除活用土地外，也可以讓附近居民獲得額外的休憩空間。

李天生指出，根據環保局資料，執行「閒置空地綠美化」以來，已改善110處、28.6公頃的髒亂點，達到改善市容景觀及環境品質目標，綠美化也一度成為「市民10大有感行動方案」第5名。只是盧市府「逢龍必反」，上月6日己停止市容美化推動委員會及推動小組運作，廢止相關設置要點，明年不再編列經費推動。

市府環保局說明，推動上述政策是用空污基金補助各機關、公所及學校將公、私有閒置空地綠美化，今年仍編列3200萬元。但空污基金近年來均為透支，明年起已無餘裕補助空地綠美化，後續綠美化工作回歸各機關依「台中市空地管理自治條例」規定辦理。

李天生批評，台中市空污基金現在還有1億多元，每年還有約4億元收入，應該繼續補助推動綠美化工作；未來，沒有經費補助又缺乏配套措施下，不僅無法繼續推動綠美化，現有成果也將付諸一炬，台中市將出現處處髒亂的情景，嚴重影響市容景觀。

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