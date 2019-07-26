台南麻豆捐救災船、學甲捐廚房設備 地方稱讚

2019-07-26 20:45

〔記者楊金城／台南報導〕麻豆海埔池王府今天捐1艘救災船，愛鄉愛民，慈揚社會福利慈善事業基金會也捐贈廚房設備給學甲三慶里關懷據點，照顧長輩用餐，充滿溫馨，地方稱讚。

去年823雨災，麻豆海埔、小埤、埤頭地區淹水嚴重，海埔池王府收容了200位災民，但因積水未退，便當運送成了大問題，後來在麻豆警分局長楊慶裕協助下解決，並在救災需求下，海埔池王府答應捐贈救災船。

捐船儀式今天在海埔池王府廟埕舉行，海埔池王府主委張志雄與台南市政府災防辦公室主任侯俊彥、麻豆警分局長楊慶裕、海埔池王府首席顧問、前立委李和順等人都到場見證廟方捐船的義舉，而麻豆區長孔慶瑤頒發感謝狀給張志雄。

張志雄說，廟方決定捐贈救災船，符合池王爺救災救難的理念。這艘有船外機動力的救災船由鎂鋁合金打造船身，船長3.2公尺，寬1.65公尺，高0.6公尺，重71公斤，有別於救難管筏、膠筏，是南市第一艘地方救災使用的水陸兩用救災船。

孔慶瑤說，這艘救災船將放在埤頭里，埤頭里長李開通也安排埤頭社區防災志工完成接受駕船訓練，希望救災船備而不用。

此外，學甲區三慶關懷據點開辦16年後，今年初總算推出老人共餐服務，有30位長輩每週5天吃中餐，但廚房設備不足，創辦慈揚基金會的璨揚企業捐贈10萬元的廚房設備。

三慶廚房的啟用儀式，由台南市照管中心主任洪明婷、學甲區公所主秘王文波、三慶里長郭炳洪、璨揚董事長黃文献、慈揚執行長王玉飛等人主持，表達對三慶據點的力挺。

洪明婷、關懷據點輔導員陳月貞說，三慶據點有了足夠的廚房空間及設備，讓長輩有一個健康又舒適的用餐環境。

黃文献說，基於企業社會責任，回饋社會，三慶是慈揚基金會第四個捐贈廚房設備的社區，第五個也將完成，期待長輩在社區的照顧之下，快樂的在地安老。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法