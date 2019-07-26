雄女休學改自學 曾獲詩文雙首獎的她再拿小說首獎

2019-07-26 16:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄女中休學、申請自學的廖育湘，去年拿下「高雄青年文學獎」的16至18歲組新詩、散文雙首獎，今年她再以《我見到你就好像我已經死了》，拿下「2019台積電青年文學獎」短篇小說類首獎、獲得獎金30萬。

讓評審們為之驚艷的廖育湘，去年參加「107年高雄青年文學獎」的獲獎作品，分別為散文《路人》、新詩《在晚餐的路上直覺日復一日》，兩篇皆取材自她沿著愛河步行、觀察街道人物的經驗。評審黃信恩指出，其文字生動、精緻、具有流動性和節奏感，「平凡的路人眾生相，在筆下彷彿都成了特定安排的角色」。

高市文化局表示，每一年都挖掘出文壇潛力新星的「高雄青年文學獎」，今年總獎金大幅提升至54萬，主題為「非虛構：創作的真實現象」；今年探討的是「如果作品是虛、生活為實，那作者扮演的又是什麼腳色呢」？因此在今年首次拍攝的宣傳影片中，結合紀錄和敘事影片的方式，訪問作者、談創作理念和靈感來源，並讓作者「演出」自己的得獎作品。

在影片中，廖育湘展示了一個簡單、卻讓人印象深刻的創作方式，她將詩句寫在便利貼上、貼滿一地，再重新排列。會這麼做的原因，和廖育湘的文學觀息息相關，她認為，詩比起其他文體，流動性很高，也像是海水一樣，有各種密度和各種濃稠的程度和成分。而所謂的完整的創作是可以被持續的繁衍和重構。

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