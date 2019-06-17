入圍日本芥川賞 李琴峰以非母語創作摸索個人文體

2019-06-17 19:04

〔駐日特派員林翠儀／東京十七日報導〕旅日台灣作家李琴峰以「倒數五秒 月牙」一書入圍第一六一屆日本「芥川獎」。她在接受本報訪時表示，由於日語並不是她的母語，能以非母語創作能獲得入圍，對她的語言能力是一種肯定，她很高興。

「芥川獎」是日本文藝春秋社內「日本文學振興會」主辦的純文學大獎，每年分上下半年舉辦兩次，頒發給文壇新人，本屆除了李琴峰入圍之外，另外還有四位日本作家入圍，大獎得主將於下月十七日公布。這也是旅日台灣女作家溫又柔在二○一七年以「中間的孩子們」入圍後，又一台籍作家獲此肯定。台灣文化中心主任王淑芳於獲悉訊息後，即代表文化部向李琴峰致賀。

二十九歲的李琴峰出生於台灣，十五歲開始學日文，中學時即嘗試中文小說創作，就讀台灣大學時雙主修中文系及日文系，二○一三年至一五年於早稻田大學就讀研究所深造。一七年以首本日語創作「獨舞」獲日本第六十屆「群像新人文學獎」於日本出道。

李琴峰的「獨舞」主角是一名在日本企業工作的台灣女性，因為她的同志身分而遭遇過很多災難，包括與心儀的女同學死別，女主角遠走日本尋找新的生活，但即使人在異鄉使用不用的語言，但女主角終究發現苦難的根源是來自自己。小說中帶入台灣帶入了九二一大地震、太陽花學運等台灣人的集體記憶。

李琴峰表示，她的創作主題融合了同志、性別、國籍和語言，這在現在的日本文學裡還算較為少見，另一個是她採取的形式例如使用較多的漢字，也是日本現代小說創作中較為少有的，她舉例表示，這次作品中還使用中國古典七言絕句。

畢竟是使用非母語創作，李琴峰也遇到了不少困難，例如助詞的使用得不夠精確或是單字不夠用的問題，不過這都有出版社協助克服，反而是使用較多的漢字詞彙帶來了另一種特殊的風格。

李琴峰的「獨舞」是由她自己親手翻成中文版，這本新作「倒數五秒 月牙」的日文版預定七月底到八月初之間於日本上架，至於中文版李琴峰表示，未來國內如果要出版她將再度親手翻譯，畢竟是自己寫的作品可以放手翻譯。

李琴峰二○一三年負笈日本求學，之後進入日本公司工作並從事創作，至今已有六年時間，對於有意挑戰日文小說創作的台灣創作者，李琴峰的建議就是要多看日文小說，未來她也不排除回歸母語以中文創作，不過目前她還希望用日文繼續耕耘。

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