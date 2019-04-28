宜蘭的雨連下1個月 她用詩描寫久違晴天獲獎

2019-04-28 21:09

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭秋冬時常下雨，蘭陽女中高二學生鍾庭恩將多雨的宜蘭當作創作題材，以一首新詩《晴朗的今天適合思考》，描寫久違晴天的感受，獲得今年林燈文學獎高中組首獎。

林燈文教基金會今在蘭陽女中舉辦林燈文學獎頒獎典禮，文學獎分國、高中組，作品分為新詩及小品文，共有50人獲獎。

就讀蘭女的鍾庭恩，去年曾在首屆林燈文學獎新詩項目摘下首獎，今年她以宜蘭多雨氣候創作，再次摘下高中組新詩首獎；

鍾庭恩的新詩首段、末段寫道「如果昨日的街燈熄滅黑色的噢，月暈翻譯了夢境的細節，流星劃出了時間的縫線，摩擦，破曉的天色，窗外有新生的美麗。.....今天，適合思考，遇見一首詩在我的酒窩裡，漂行」

評審認為，詩文描寫彷彿夢境、高中日常和想像世界交結在一起，充滿生活朝氣與女性爛漫。

鍾庭恩解釋，宜蘭去年冬天連下了1個月的雨，以她來說，每次上學都要被淋成落湯雞，直到某天突然天空放晴，靈感突然湧出，才創作這首詩，

鍾庭恩說，她雖然高一才踏入文學創作，作品不多，但很喜歡透過寫詩、小品文來舒緩課堂壓力，尤其在多雨的宜蘭，雨後放晴的日子最適合思考、創作。

除頒發文學獎外，另有60名宜蘭高中、蘭陽女中等多所高中、高職生獲頒獎助學金，如蘭女陳郁亭，獎學金從高一領至高三，學測順利錄取台灣大學外文學系；蘇澳海事阮翠玄是新住民2代，從不懂中文到最後勇奪宜蘭縣三級會計檢定第一名，兩人同獲獎學金鼓勵。

林燈基金會說，基金會成立30年，迄今發出超過1360萬獎學金，每名獲獎者背後努力都值得大家肯定，希望他們優異表現，成為其他人楷模典範，延續正向力量。

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