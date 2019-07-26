節能愛地球！內政部通過修法 提高綠建材使用下限

2019-07-26 12:05

〔記者黃欣柏／台北報導〕為響應環保、節能理念，內政部今宣布，已在昨日部務會報通過修法，將建築物裝修面積綠建材的使用率下限提高，室內部分從45%提高至60%，室外則從10%提高到20%，希望藉由提高建物綠建材使用率，減少對環境的污染與衝擊。

內政部指出，為積極維護生態環境，政府從2004年起建立綠建材標章認證制度，隔年開始要求一定規模以上的建築物必須進行綠建築規劃設計，10多年來綠建材技術已趨於成熟，材料供應量也增加，因此本次進一步修正「建築技術規則建築設計施工編綠建築基準專章」，將建物綠建材使用率提高。

內政部提到，這次修法也將月台、運動設施等半戶外空間納入管制屋頂隔熱的範圍，讓這些設施不再因屋頂隔熱不佳而令人襖熱難耐，此外本次也新增對海拔800公尺以上地區建築物外牆的保溫隔熱效果管制，以減少較高海拔地區保溫採暖的耗能需求。

內政部強調，為符合現行建築物採取複合用途之趨勢，本次修法特別依照建物各空間空調耗能的特性來重新分類，依據新的氣象資料修正各地區外殼耗能計算標準，未來各項設計技術規範也將配合修正，包括簡化節約能源設計技術規範及修正綠建材、建築基地綠化、建築基地保水等3部設計技術規範等，相關規範將於修正後同步施行。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法