週五還是熱！各地上看35度 留意午後雷陣雨

2019-07-25 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕今天（25日）受到太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴的好天氣，僅山區有局部的午後雷陣雨發生。到了明天（26日），太平洋高壓會稍稍減弱，水氣略增，午後各地仍須注意有雷陣雨發生機率。

根據中央氣象局預報，明天水氣稍微比今天多一些，各地大致上為晴到多雲天氣，午後各地要注意局部雷陣雨的情況，山區及近山區的平地恐會有局部大雨甚至豪雨的機率發生，請民眾出門務必留意，隨時攜帶雨具以備不時之需。

天氣風險公司則指出，週六、日將有冷心低壓再度通過台灣附近高空，大氣環境將轉趨不穩定，午後雨勢會較明顯，要留意大雷雨和雷擊，如果有安排活動建議以室內為主。

溫度及紫外線方面，明天各地高溫約落在33至35度左右，加上明天偏南風將較今天明顯一些，沒下雨時感受上會更加悶熱，尤其中午前後的紫外線指數偏高，各地都達到「過量級」的程度！請民眾出門一定要做好防曬工作，隨時補充水分，以免中暑。

空品方面，據行政院環保署空品預報指出，明天竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區、馬祖、金門及澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

另外，目前位於日本南方海面的熱帶性低氣壓恐有增強為輕颱的趨勢，未來會往北朝日本關東一帶移動，預計對台灣天氣沒有影響，但是週末假期如果計畫前往日本，請務必留意相關訊息。

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