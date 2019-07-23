週三悶熱上看35度 各地留意午後雷陣雨

2019-07-23 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕今天（23日）上午在部分地區有短暫陣雨發生，但午後雨勢還是較為明顯，降雨範圍也較廣。到了明天（24日）水氣會減少ㄧ些，天氣較悶熱，但各地還是要留意會有午後雷陣雨發生。

根據「中央氣象局」預報，明天太平洋高壓稍微增強，水氣會減少些，各地上午大多為多雲到晴的好天氣，僅中南部還是會有零星的短暫陣雨。要特別注意的是，午後在各地山區及近山區平地、大台北地區有局部雷陣雨，可能將伴隨強降雨及雷擊，但趨勢上來說，明天的午後雷陣雨應該會比今天少一些，但還是請民眾中午過後出門要隨時留意天氣變化，攜帶雨具以備不時之需。

溫度方面，明天的溫度變化和今天差不多，各地高溫普遍落在32至35度，沒下雨時感受上較為悶熱。

紫外線方面，明天各地紫外線指數都來到過量級，尤其台東縣更是達危險級，請民眾出門務必做好防曬工作，隨時補充水分。

空品方面，根據行政院環保署空品預測指出，明天竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

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