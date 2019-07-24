週四台北、高雄近山、花蓮縱谷恐破36度 慎防午後雷陣雨

2019-07-24 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕明天（25日）各地上午為多雲到晴的天氣型態，中午過後則須留意局部雷陣雨；各地高溫普遍落在33到35度，其中，台北市、高雄近山區及花蓮縱谷區有36度以上高溫的機率。

中央氣象局預報，明天受太平洋高壓影響，各地上午之前大多為多雲到晴，僅中南部沿海地區有零星短暫陣雨，中午過後各地要留意局部雷陣雨，其中，各地山區及近山區平地、大台北地區降雨機率較高。午後雷雨常伴隨瞬間的強降雨以及雷擊，中午過後出門請留意天氣的變化，攜帶雨具備用。

溫度方面，各地都在26度到34度之間，但中午過後台北市、花蓮縱谷、高雄市近山區則為黃色燈號的高溫警訊，提醒民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

紫外線方面，明天除了宜蘭縣、花蓮縣、台東縣皆為「危險級」的紫色燈號，其他地區紫外線指數也有達「過量級」，請民眾最好不在烈日下活動。

空氣品質方面，據《行政院環保署空氣品質監測網》指出，因午後各地有局部短暫雷陣雨，氣溫偏高、垂直擴散條件佳；環境風場為偏南風，北部空品區位於下風處，較易累積污染物，午後光化作用影響易使臭氧濃度上升。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖以「良好」等級為主；北部空品區多為「普通」等級。

另外，目前在日本南方海面的熱帶性低氣壓，有增強為輕度颱風的趨勢。「天氣職人-吳聖宇」表示，有機會形成第6號颱風百合，目前來看是夾在兩個高壓之間的鞍場內，但是東側高壓引導力量強，將帶動這個準百合颱風趨向日本附近，對台灣天氣無明顯影響，提醒27-28日要前往日本關東一帶的朋友務必多加注意颱風消息。

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