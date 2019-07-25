今悶熱高溫上看36度 各地留意午後雷陣雨

2019-07-25 06:45

〔即時新聞／綜合報導〕今（25）日持續受太平洋高壓影響，各地上午之前大多為多雲到晴，僅中南部沿海地區有零星短暫陣雨，中午過後各地要留意局部雷陣雨，其中在各地山區及近山區平地、大台北地區降雨機率較高，午後雷雨常伴隨瞬間的強降雨以及雷擊，中午過後出門請留意天氣的變化，攜帶雨具備用。

溫度方面，各地高溫普遍在33度以上，其中在大台北地區、中南部近山區及花東縱谷區氣溫可達35、36度左右，中午前後紫外線指數也偏高，出門在外也做好防曬並且多補充水份，以防中暑。

另外，目前在日本南方海面的熱帶性低氣壓，有增強為輕度颱風的趨勢，目前位於台灣東方約1660公里的海面上，未來往北朝日本關東一帶移動，預計對台灣天氣沒有影響。

空氣品質部分，今日台灣各地及離島多為多雲到晴，僅清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，氣溫偏高、垂直擴散條件佳；環境風場為偏南風，北部空品區位於下風處，較易累積污染物，午後光化作用影響易使臭氧濃度上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖以「良好」等級為主；北部空品區多為「普通」等級。

未來天氣方面，週五、週六（26日、27日）太平洋高壓稍減弱，水氣增加，各地大多為多雲，清晨至上午在中南部地區有局部短暫陣雨，北部及東半部也有零星陣雨，午後各地仍要留意局部雷陣雨，容易伴隨瞬間大雨及雷擊，有局部大雨發生的機率。

下週日至下週三（28日至31日）太平洋高壓逐漸增強，天氣悶熱，各地高溫普遍在33至35度；各地大多為多雲到晴，僅清晨至上午中南部沿海地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，有時會伴隨瞬間的強降雨及雷擊，中午過後請留意天氣的變化。

8月1日至3日各地大多為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 27 ~ 34 28 ~ 32 27 ~ 33

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法