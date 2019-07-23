今日大暑防範熱傷害 彭啟明：留意午後雷陣雨

2019-07-23 08:42

〔即時新聞／綜合報導〕昨日的午後大雷雨，為台北帶來局部淹水災情，氣象專家吳德榮指出，背後的主因是高層冷心低壓的移入，讓原本就對流不穩定的大氣更不穩定。天氣風險管理公司總經理彭啟明也提醒，目前是北半球最熱的時節，民眾仍須留意防範熱傷害，以及強勁的午後雷陣雨。

昨強降雨釀災 專家：高層冷心低壓移入

今日是24節氣的「大暑」，氣象局提醒，今日各地大多還是多雲到晴的天氣，北台灣午後仍有大雷雨發生的可能。彭啟明今日在臉書則發文指出，昨天雙北都有很旺盛的午後雷陣雨發展，短時間的雨量相當驚人，不少測站時雨量都高達九十毫米以上，在台北市中心的大安森林公園及公館附近甚至發生破百的時雨量，遠超過都市可以承受的雨量宣洩程度。今日午後雖然仍會有雷陣雨發展機會，但預期不會像昨天那麼猛烈，未來幾天也會稍微趨緩。

彭啟明也指出，今年上半年一到六月，全球平均氣溫是統計上的第2名，台灣則受最暖冬影響是第1名，預期今年依舊很有機會在溫度上破紀錄，提醒民眾近期要注意熱傷害，以及相對應熱產生更強勁的午後雷陣雨。至於未來颱風發展的機率偏低，預估最快會到8月初才可能有颱風發展。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄則指出，昨日強勁的午後雷陣雨，是因「高層冷心低壓」移入，讓原本就對流不穩定的大氣更不穩定，增強了對流強度，並帶來創記錄的瞬間強降雨。根據最新模式的模擬顯示，明日、週四（24、25日）盛行偏南至西南風，水氣略減。不過到了週五至下週一（26至29日）仍盛行偏南至西南風，水氣增多，各地為晴時多雲，午後對流旺盛，影響範圍亦較大。

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