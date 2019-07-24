北宜直鐵切翡翠水庫方案 學者憂高估效益

2019-07-24 20:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部鐵道局今決定台鐵南港站直接往南，切過翡翠水庫集水區到頭城，幾乎與國道5號平行的方案1，不論經濟效益、財務分析、工程難度等皆具可行性，將於1個月內報交通部審查；交通部表示，收到報告後就會準備開會討論。不過學者認為，雖然台北－宜蘭確實有運量需求，但北宜直鐵其實跟基隆輕軌也有競合關係，擔心鐵道局單純用各個案子做分析，會高估北宜直鐵的效益。

鐵道局表示，雖然兩個方案益本比都是大於1，運量與經濟效益都是正值，代表計畫整體效益大於成本；不過方案1的各項效益都高，較從南港站直接往東到雙溪站，不經過福隆直接往南到大溪接到頭城的方案2還高，現在最主要面臨的就是環保議題。

工程難度方面，鐵道局表示，方案一路廊有以往興建國道5號的地質資料，對於該路廊的掌握度較高，且也有許多新工程技術及施工方式，可因應當時興建國5後發生的問題。針對水源流失方面，施工期間可多採用灌漿方式而非排水方式，將水盡量堵在原來的地層中；隧道工程方面會採取興建不排水隧道，避免國五用排水隧道導致原本該流入水庫的水大量流失。不過最終還是要看水利署水資源局、翡翠水庫管理局是否能接受。

警察大學交通系副教授李克聰表示，相關工程技術降低北宜直鐵對環境的負面影響，是否能降到可接受範圍，後續還是要看整體評估報告。不過在需求與效益方面，認為不能單純以益本比來計算，因為北宜直鐵與基隆輕軌有競合關係，基隆輕軌若順利興建，台北－宜蘭每小時約可增加3班列車，相信能解決台北－宜蘭部份需求，這樣北宜直鐵的效益就會折減，認為應該用增資益本比來看基隆輕軌興建後，北宜直鐵工程的效益。且為避免成本低估或效益高估，益本比應該要在1.2以上較合適，讓未來工程碰到困難要增加經費時，還有20%空間，不會讓興建效益直接變為負值。

交通部表示，目前程序上鐵道局尚未報部，後續會依鐵道局報部內容，再來開會討論。

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