新北首創「觀光品牌商標化」 鼓勵年輕人返鄉開發在地產品

2019-07-24 10:13

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市觀光旅遊局全力推動「青春山海線」（從北海岸到東北角，全長145公里），及「淡蘭古道」兩條觀光主軸，下半年除了會繼續強化沿線各項硬體建設外，還將透過已商標註冊的「新北品牌」，鼓勵沿線年輕人返鄉，投入有機農業、在地體驗、或是開發相關文創產品，以「商標授權」的方式，保證品質，用觀光促進在地經濟。

觀旅局長張其強說，「青春山海線」以及「淡蘭古道」，共行經新北沿海和山區，10個偏鄉行政區，以淡蘭古道為例，市府已經完成T恤、背包套、明信片、資料夾及戶外休閒用品等共27項產品的商標登記，民眾只要有心投入淡蘭沿線和旅遊相關發展的，不管是外地返鄉年輕人或在地鄉親，市府都將透過「商標授權」，讓這些已經註冊的商標，和不同的產品結合，形成所謂的淡蘭商機。

他指出，市府不僅會透過跨局處的方式，協助確保品質，幫助行銷，讓投入的小農、青農、或是地方創生，與市府形成更緊密的互利共生。

張其強說，包括將在今年中秋節點燈的水湳洞十三層，已經開放觀光夜釣的深澳觀光漁港、深澳鐵道自行車，及預計年底完成的金山中角灣衝浪基地，和貢寮的追火車馬拉松路跑等，都將掛上「青春山海線」品牌共同行銷，開發相關文創產品，例如衝浪吊環，路跑毛巾，運動水壺，筆記本等，開發在地觀光資源，振興在地經濟。

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