澎湖旅遊新玩法 尋找玄武岩動物園奇珍異獸

2019-07-18 13:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖大大小小90餘座島嶼，除了花嶼為安山岩質地形外，其餘都是玄武岩構成，由於玄武岩是歷經多次火山噴發而成，熔岩形狀依照地形而多變，有心的遊客依照實型，加上想像力，勾勒出玄武岩動物園旅遊路線。

其實玄武岩與澎湖觀光旅遊，早就密不可分，其中最著名的就是西嶼大菓葉玄武岩柱、桶盤蓮花池、西吉嶼藍洞等，還有位在東海的員貝嶼，在員貝的北邊海岸玄武岩柱狀節理發達，以石筆、石硯、無字天書和石墨最著名；員貝嶼東北側海崖柱狀玄武岩體發達，並形成上窄下寬如同百褶裙一般，有著許多摺痕，極具觀賞價值。

近來又有遊客在西嶼小門鯨魚洞發現新景點，鯨魚洞是小門嶼最特殊的海蝕地形，鯨魚洞東側現留有二支海蝕柱，是另一海蝕拱門頂部崩塌所形成的；鯨魚洞原為一玄武岩的海崖，經過海蝕作用將玄武岩不斷的侵蝕，最後貫穿成一個海蝕門，是地理學上相當特別地形，而鯨魚洞旁的玄武岩柱形狀，遠觀就像是怒吼的森林之王。

另外七美分岔仔是一座和七美島海岬分離的岩體，也是全澎湖最大的海蝕柱體，早期七美鄉人稱作「雲梯」或「仙劍崖」，主要由傾斜或斜臥的玄武岩石柱構成，因承受波浪拍擊沖刷，長期遭受到激烈的侵蝕作用後，海岬外側的一部分岩體的節理面可能受到面狀侵入，切割面積愈來愈大，因而脫離陸地成為獨立的海中石柱，由外海觀賞好像一隻長毛象。

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