暑期遊台南 市府力推4語系APP旅遊行動小秘書

2019-07-15 17:21

〔記者蔡文居／台南報導〕為促進旅遊品質與推升觀光客量，台南市觀旅局於暑期旅遊旺季推出支援中英日韓4種語系的「Lí hó, Tainan你好台南」APP旅遊行動小秘書，內建許多店家暨景點的資訊外，並於旅客搭乘公車時主動到站提醒及訊息推播訊息。

觀旅局表示，該APP除了讓旅客可依喜好與推薦玩賞台南的店家與景點外，南市府並與「ChargeSpot共享數位服務」合作，先期於台南50個公部門據點設租用站提供行動電源租借服務，前30分鐘享免費優惠，ChargeSpot也首創跨國租借功能，香港、日本或泰國的旅客均可透過熟悉的頁面進行租借操作，大大解決旅客與商家面臨的語言溝通的難題。

市長黃偉哲今天（15日）代表市府與ChargeSpot執行長姜建丞共同出席記者會，介紹觀旅局新推出的「Lí hó, Tainan你好台南」APP旅遊行動小秘書，與提供國內外旅客多據點租用行動電源的服務。

黃偉哲表示，經由「Lí hó, Tainan你好台南」APP的方便，不但可以提升台南公車搭乘率，相信城市的友善度及景點的可觸及度，都會獲得旅客的高評價。ChargeSpot預期於月底完成100個點的建置，期待不僅政府機構能夠設立租借站，未來可將租借站廣設在各旅遊熱點，市府也會全力來協助。

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