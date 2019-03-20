人跑進來！新北發大財 「路跑觀光」將推套裝行程

2019-03-20 17:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕近年路跑運動蔚為風潮，繼萬金石馬拉松後，全國唯一的雙溪鐵道馬拉松及烏來峽谷馬拉松預計4月登場，新北市觀光旅遊局將結合路跑活動，推出「路跑觀光」，只要賽事規模達到一定的人數，將協助規劃套裝旅遊行程，鼓勵跑者住宿新北，在當地遊玩、消費，並聘請在地的導覽人員，促進經濟發展。

觀光旅遊局長張其強昨天在市政會議報告指出，今年將以跑道（路跑）、鐵道、古道為基礎，透過活動和旅程設計，「把人帶進來」，留在當地消費。

以深澳地區為例，今年初深澳鐵道自行車營運以來，不僅預約爆滿，更帶動地方經濟發展，預計6月底鐵道自行車將延長夜間營運時間，同步推出「夜釣小管」活動，並配合零污染的電動機車、汽車或計程車進駐，讓遊客從白天玩到晚上。

張其強表示，新北市有許多適合舉辦路跑活動的地方，不一定侷限全馬或半馬的賽事規模，未來可協助路跑單位規劃套裝旅遊行程及申請路權，前提是活動至少須吸引3000人，要在新北遊玩，且由在地人士擔任導覽人員，市府將與旅宿業者合作，洽談優惠方案，鼓勵選手留在當地消費，為商家創造營收。

此外，具有歷史軌跡的淡蘭古道，目前已完成65公里，預計明年底全部貫通，總計約91公里，將規劃小旅行或舉辦活動，由在地人士導覽，鼓勵遊客到偏鄉消費，吸引青農回鄉，帶動有機農業或其他經濟發展。

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