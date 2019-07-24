菸農之女種檸檬 堅持有機終不悔

2019-07-24 09:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣里港鄉52歲農民楊淑貞，原是菸農之女，早年家中務農種菸草，但她沒到菸田工作過，因為生活優渥不愁吃穿，她根本沒機會做農事；直到4年多前，她毅然決定投入有機農業，一切從頭學起，辛苦卻不悔。

因為幾年前看到市面上標榜有機的農產品，楊淑貞開始思考，到底有機是怎麼種出來的，乾脆自己種種試試看，她把原家中租給親戚耕種但疏於管理而雜草叢生的6分多地，拿回規畫種有機檸檬，第一次種田雖挑戰高難度的有機，但她不服輸，請教農改場專家及到農業大學上課，如今她種出有安全健康且果色翠綠、芬芳香氣濃郁的有機檸檬，讓很多人跌破眼鏡。

她指出，有機最重要工作就是除草，先生則利用工作之餘幫忙除草，草生栽培方式，割過草後地面平坦如草原，可以躺下來看著天空，是一種很休閒的舒壓。

自製液肥，以生雞蛋及過期牛奶加上光合菌發酵，補充地力及肥份，發酵過後沒有臭味，減少病蟲害發生，果園裏還養雞、鴨、鵝吃草；場內顧好有機檸檬，場外也不得閒，農場四周種起春不老、扶桑等中喬木，再圍起黑網隔離鄰田污染入侵的機會，為讓鄰田不要噴農藥，她還自願幫忙拔草。

楊淑貞說，能把有機檸檬種出果皮翠綠的人不多，而且果皮搓揉就會一股嗆鼻的濃烈檸檬精油氣味，為讓檸檬園作物項目更多，也間作幾排木瓜、玫瑰、咖啡、百香果等植物，生態平衡，青蛙、螢火蟲都進駐。

努力了4年，楊淑貞的有機檸檬一年四季都有產量，以供應超市為主，利用假日到有機市場銷售，一開始覺得辛苦，但堅持下來，兩三年建立的信任度及知名度，讓她慢慢在有機領域建立信心，而且還要繼續堅持下去。

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