要打破北漂就業魔咒 高市府攜300工作新北辦博覽會

2019-07-23 17:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜去年選舉拋出青年「北漂」離鄕背井，勞工局決定北上新北市辦徵才，局長王秋冬強調全部職缺薪資最少35K，超過300個就業機會，韓國瑜、王秋冬召開行前記者會，刺破印有「北漂」氣球，象徵打破北漂魔咒。

高市勞工局將於27日赴新北市三重區綜合體育館，為北漂族開拓一條「開薪返鄉」的職涯大道，今召開行前記者會，韓國瑜語重心長表示，在外學生高達74%畢業後未返鄉工作，肯定勞工局用心規劃北漂就業博覽會，並感謝廠商提供職缺，讓更多年輕人有意願回到高雄，為家鄉奮鬥打拚。

包括市長韓國瑜、副市長葉匡時、勞工局長王秋冬、經發局長伏和中、準青年局長林鼎超都出席活動，韓市長表示，市府團隊例如經發局，近期也規劃就業博覽會，另將成立的青年局也專注推動「青年創業」，列為未來首要重點工作。

勞工局長王秋冬表示，全部職缺薪資最少35K，超過300個就業機會任君挑選，反應若熱烈不排除加辦安可場，據統計，韓市長上任後努力辦徵才會，1到5月有181場次，1274個廠商參與，同時感謝廠商提供3萬6千多個職缺，初步媒合率逾5成，預估今年底可辦400場以上。

市長韓國瑜表示，這是高雄首次到北部外縣市舉辦徵才活動，希望能吸引「外漂」子弟返鄉工作，目前高雄子弟在外畢業生中，4個就有3個無法回家，十分驚人，必須設法協助想回鄉的子弟早日圓夢，此次北上徵才活動廠商代表包括熊有良心設計、馬光醫療、漢來美食、家樂福、聯華氣體、緯創資通、維亞娛樂等7家廠商代表。

此外，青年局也推出「北漂公務員返鄉服務計畫」，將保留青年局37名職缺，讓高雄「北漂」的公務員，申請回高雄服務，也能陪伴家人。

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