中捷公司將徵才152人 薪資最高65K

2019-07-02 09:56

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運綠線進入試運轉階段，將在明年通車營運，台中捷運公司今日表示，因應通車準備及未來營運所需，下半年將再進行2次公開徵才，分別自今日起至7月16日、7月30日至8月13日進行徵才，預計招募152人，薪資依不同職務約3萬6000元至6萬5000元。

台中捷運公司指出，捷運綠線各項工程及測試正緊鑼密鼓進行，因應通車準備及未來營運所需，該公司繼今年上半年第1梯次公開徵才後，下半年將再進行2次公開徵才，第2、3波徵才將延攬業界具備相當經驗之人才，擔任基層主管、專業技術職位及幕僚職位人員等，投入各項通車前準備作業。

第2、3波職缺包括運務、維修、經營管理、身心障礙、原住民及護理類等6大類組，共43類科，預計錄取152人，薪資依不同職務約3萬6000元至6萬5000元。

台中捷運公司表示，第2次公開徵才報名時間為2日中午12時至7月16日下午5時，第3次報名時間則自7月30日中午12時起至8月13日下午5時截止。甄試作業皆包含書面資料審查（占總成績30％）、筆試（占總成績30％）及面試（占總成績40％）3部分，相關甄試簡章已公告於台中捷運公司徵才報名系統。

台中捷運公司說，該公司為台中市政府100％持股的事業單位，提供員工兼顧公平性與激勵效果的薪酬與福利制度，錄取人員將進行一系列專業技能養成訓練，公司也會協助員工再進修，取得職務所需的專業證照，歡迎各界軌道菁英踴躍報名，與台中捷運一起努力。

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