景氣佳！北市就博會均薪上升2K 最高月薪10萬求才

2019-06-29 13:02

〔記者林家宇／台北報導〕北市就業服務處今日在台北車站大廳舉辦「OKWORK畢業季」就業博覽會。此次共計70家廠商參與，提供4363個工作機會，平均薪資逾3.8萬，最高月薪達10萬元。

70家廠商中9成為製造業、影音傳播資通服務業、批發零售、和住宿餐飲業。其中，科技公司「奧丁丁集團」開發工程師開出月薪10萬待遇，網路公司「創意引晴」也祭出6萬至10萬薪水攬才。

就服處指出，本屆就博會共釋出4363個職缺，其中有2850個起薪為3萬元以上，平均薪資為38251元，無需工作經驗的職缺也有2400個左右。

就服處長游淑貞受訪時談到，平均薪資上升與景氣有關，加上廠商希望在畢業季第一時間招募新血，此次的平均薪資較往年多出1至2千元，對甫投入職場的新鮮人來說有很大的幫助，過往透過就博會媒合成功的比例也有5成以上。

游淑貞認為，就博會提供求職者與公司直接面談的機會，全國只有北市就服處採取這樣的模式，雖然網路求職很方便，但「沒有溫度」、「不會說在網路銀行30秒就被刷掉，自己也不知道為什麼」。她說，對於沒有經驗的新鮮人，可以直接和公司自我介紹，這樣的過程也是一種成長經驗。

游淑貞提到，雖然就博會是以畢業徵才為號召，但也歡迎所有有工作需求的民眾參與，若有工作經驗，自然可以在談薪水時，取得更高的薪資級距。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法