大客車駕駛不足 台中區監理所明辦徵才

2019-06-28 08:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為解決大客車駕駛人力不足的問題，公路總局首次為客運業者舉辦「大客車駕駛」徵才，首場由台中監理所承辦，將在29日在國光客運台中轉運站舉行，將釋出505個職缺，有14家各客運業者參加。

因應工時限制各客運業者面臨司機缺的問題，公路總局將為客運業者舉辦多場大客車駕駛的徵才活動，台中是第一場，有14家客運業者會在國光客運台中轉運站設攤徵才。

台中區監理所表示，將釋出505職缺，除了大客車駕駛，還有行政人員及技術維修人員，招募時間上午10點到下午4點。

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