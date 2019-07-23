大雨+秋行軍蟲攪局 台南亞太棒球村25日開放台灣小將進場

2019-07-23 13:18

［記者劉婉君／台南報導］U12世界盃少棒賽將於26日起在台南亞太國際棒球訓練中心少棒球場開打，而比賽場地原計上週六舉行落成典禮，並隨即由台灣小將進場練習，卻因發現秋行軍蟲及連日大雨而延遲開放，台南市工務局表示，所有防治及工程將於明天結束，台灣小將25日就能進場練球。

面對外界擔憂亞太棒球村趕工，是否會影響安全，工務局建築工程科長王郁傑表示，球場的平整、安全與消防、無障礙空間等，均已通過審查，目前只剩一些線路的收尾工作，所有工程都會在明天結束。

而球場燈光部分，已經過多次測試，目前僅剩均勻度部分，會在明天完成，上週三在球場發現秋行軍蟲後，因噴藥防治，考量小球員們的健康，才會暫時封閉，管制將至明天結束，25日上午台灣隊就可以進場練習。

中華棒協秘書長林宗成表示，亞太棒球村歷經賴清德、李孟諺、黃偉哲3位台南市長完成，世界棒壘球總會會長Ricardo Fraccari於20日視察棒球場後，也稱讚亞太少棒球場是漂亮的棒球場，雖因天候關係造成趕工，相信草長得慢一點、密一點，球場就完美，感謝市府在困難的情況下如期把球場推出，讓世界少棒賽在好的球場呈現，並透過轉播讓全世界看到，對台南、台灣都具有正面的功能。

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