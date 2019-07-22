民眾苦嘆「緣分公車」 中市府允查班表

2019-07-22 17:35

〔記者張菁雅／台中報導〕有台中市民今日中午在中清路「大德國中站」等公車，從12時到12時30分，站牌上5線公車沒有1班出現，他稱這是「緣分公車」，因為「緣分到了自然就來」。台中市政府公共運輸處表示，將調出公車行駛軌跡，了解發車是否異常。另外，8月1日起，將全面稽核公車是否按照班表發車，若漏班，每班次罰5000元。

這位市民在臉書po出「大德國中站」的站牌照片，上面共有6路、9路、61路、500路及850路公車經過，他表示，在中清路等了快半小時，沒有任何1班市區公車出現，果然對抗空污，市府帶頭，「從大眾運輸減班做起」。他也說，這是「緣分公車」，「緣分到了自然就來」。

公共運輸處長陳文政表示，中午是離峰時間，不會塞車，公車誤點的的機會不大，公運處會調出公車行駛軌跡，瞭解這幾班公車發車是否異常。

另外，為解決公車誤點、脫班、漏班的問題，市府7月1日已與各客運業者簽訂新合約，對於公車脫漏班有更嚴格的規範，並請業者調整班次，經過1個月緩衝期，8月1日起，將加強查核公車發車情形。

陳文政指出，市府將稽核每班次從起站發車的時間是否準時，因為平均到站時間都已經先抓好，只要發車正常，到站前後時間不會差太多，若未正常發車將開罰，最嚴重的是漏班，每班次罰5000元。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法