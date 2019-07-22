桃捷第2波人才招募釋56職缺 最高月薪上看76K

2019-07-22 14:24

〔記者蕭玗欣／台北報導〕為因應運能提升需要的人才需求，桃園機場捷運舉辦今年度第2次人才招募，向軌道人才招手，包含運務類、維修類、經管類、原住民類、身心障礙共5大類別，預計將開出56個職缺，最高月薪上看76K，報名網址將在7月24日公告在官網，預計此波招募10月下旬就能上線。

桃園機場捷運營運進入第3年，總運量突破5483萬人次，6月份平均日運量達7.5萬人次。桃園機場捷運表示，隨著運量成長，人才需求也大增，桃捷公司將展開108年度第二次新進人員招募，預計招募56名新血，最高薪上看76K，預計自108年7月30日到8月13日開始線上報名，歡迎有經驗的軌道業優秀人才加入桃捷大家庭。

桃園機場捷運表示，因應電聯車將進行大修作業，維修類盼望延攬國內軌道業有8到12年工作經驗的資深優秀人才，招募「副工程師、助理工程師」各1名，副工程師最高薪上看76K。而桃園將持續邁向智慧城市，桃捷公司也全力打造智慧化的品牌形象，經管類也預計延攬「副管理師、助理管理師」各1名，需具軌道業或政府機關5~8年工作經驗，向優秀人才招手，副管理師最高薪上看74K。

桃園機場捷運表示，今年度第2次新進人員招募，報名網址將在7月24日公告在官網，招募資訊以簡章公告為主。考試方式分筆試和口試兩階段，預計8月下旬筆試、9月口試，10月下旬分發進用。

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