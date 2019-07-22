台南海灘垃圾危機 100公尺內就有9個農藥罐

2019-07-22 13:32

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大海廢社昨天下午前往台南龍崗國小後方的四鯤鯓海岸進行監測、淨灘，雖然上週台南環保局剛清理過，但只有幾天的時間，整個海灘又都是垃圾。台南海廢社今天公布監測結果，在100公尺的範圍內，各種垃圾中，以寶特瓶多達524個高居第一，另外，農藥罐也不少，短短距離就撿了9個。

台南社大海廢社召集人晁瑞光表示，丹娜斯颱風引進的西南氣流帶來了一波波的垃圾，上一波西南氣流帶來的垃圾，尤其一次性飲料容器、寶特瓶、保麗龍杯、保麗龍佔大多數，前幾天民間團體及環保局清過了，現在又來的是第三波，而海上應該還有一波更多的還沒到。

晁瑞光表示，他們在100公尺的樣區內，志工撿拾的垃圾經分類後，統計結果，第一名保特瓶524個，第二名保麗龍403個，第三名吸管157根。這些大部分都屬於一次性飲料容器相關的垃圾，各種飲料罐、飲料杯、玻璃瓶、吸管、瓶蓋等。

他說，另外，還有農藥罐，他們在100公尺內就撿了9個，前幾天在安平港南堤那也看到很多個，農藥罐內是含有急毒性的有毒廢棄物，海邊充滿危機，凸顯出政府對於農民使用農藥後的農藥罐回收處理，有待加強。不然，如世界環境文學名著「寂靜的春天」一書中，所描述的內容將在我們身邊發生。

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