台灣海岸垃圾密度勝日韓 這3個縣市最嚴重

2019-07-11 11:39

〔記者楊綿傑／台北報導〕海洋垃圾已對生物生命及景觀造成衝擊，綠色和平以1年時間針對全台海岸進行調查，發現東北角最髒，而台灣海岸總計有超過15萬袋垃圾，平均每公里海岸線的垃圾體積也遠勝日、韓。綠色和平呼籲政府應訂定海廢管理相關辦法，規畫預算帶頭清理海廢。

綠色和平海洋專案主任顏寧說，台灣本島海岸線121個測站估計共有1227萬2000公升體積的垃圾，重達646噸，若以80公升大型黑垃圾袋來計算，可裝成15萬3400袋。總體來說以基隆、新北、桃園所在的北海岸，以及彰化、雲林、嘉義、台南的西南海岸污染最嚴重。

細部來看，顏寧指出，1227萬2000公升其中有5成分布在1成的海岸線上，總共有13段海岸，以新北瑞芳、彰化大城、台南青草崙佔污染前3名，其他污染較嚴重地區包括新北瑞芳員山子分洪道、雲林麥寮六輕北側、桃園觀音白玉海濱、新北濆水、彰化線西慶安北路、苗栗通霄精鹽廠旁、嘉義東石白水湖、桃園竹圍、台南國聖燈塔、嘉義布袋好美寮等。

若以鄰近海洋國家日本及韓國相比，顏寧提到，台灣海岸線只佔日本3.4%、韓國0.8%，但是平均每公里海岸線上的海廢體積卻是日本的2.4倍、韓國的1.7倍，台灣更應該正視海洋廢棄物整體的處理方式。

顏寧說，每年不論官方或民間都有大規模淨灘活動，大眾參與也越來越多，但仍然沒有海岸上的海廢與污染熱區的相關數據資料，而海廢清理預算資源也未有效運用，追蹤不到海廢生成頻率。她呼籲政府應該制訂海洋廢棄物管理辦法與海洋廢棄物污染標準，並帶頭清理海廢熱點，依照不同區段的污染程度做有效資源分配運用，提高清理頻率及效率。

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