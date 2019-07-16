台南一夕冒出「塑膠垃圾海岸」 環團懷疑：高雄來的

2019-07-16 20:52

〔記者蔡文居／台南報導〕颱風還沒進來，台南四鯤鯓海岸線已先淪陷！環保志工今天發現，安平港南側的海岸線一夕之間冒出一條「塑膠垃圾海岸」，幾乎都是寶特瓶、保麗龍飲料杯等生活垃圾，數量多到嚇人。環保志工說，「數量實在滿誇張的，像是一座垃圾掩埋場。」

台南社大海廢社召集人晁瑞光說，這些垃圾幾乎都是生活垃圾，很多都是一次性的垃圾，尤其以寶特瓶、保麗龍杯、飲料杯等垃圾居多，另外也有不少農藥空瓶，垃圾種類與過去在台南淨灘時常見的漁業保麗龍垃圾並不相同。

晁瑞光說，他一週前曾到現場勘查過，當時並沒有這些生活垃圾，但是才短短一週的時間，整個海岸線全都被垃圾佔滿，這些都是海面上沖上來的，由於台南禁用保麗龍杯，而這些垃圾有不少保麗龍杯，懷疑是來自高雄，以及從二仁溪中上游農業區順著河流帶下來的。

晁瑞光說，現在颱風都還沒來，垃圾就這麼多，屆時颱風過境可能帶來更多的垃圾，社大海廢社也將於週日下午4點號召志工到四鯤鯓海岸線（龍崗國小後方）淨灘，風雨無阻，歡迎大家一起加入。

台南市環保局則說，近期西南氣流旺盛豪大雨不斷，造成海漂垃圾經常打上岸來，環保局清都清不完，近期垃圾常有瓶罐及保麗龍飲料杯，估計垃圾應來自許多地方，甚至還發現有簡體字寶特瓶。環保局將再增加人力加強海岸垃圾清理，避免垃圾再隨潮汐漂回大海。

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